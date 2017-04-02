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В Одессе 1 апреля произошел взрыв в автомобиле, сообщает пресс-служба облполиции.

Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировало устройство неизвестного происхождения. Топливный бак транспортного средства поврежден не был, указанные лица телесных повреждений не получили.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование.

По данным СМИ, в автомобиле находился одессит Жан Николаенко, который неоднократно появлялся в образе Дарта Вейдера.

«Я ехал с семьей, произошел хлопок, а затем, через 3-4 секунды – взрыв», - рассказал он в эфире одного из телеканалов.

Николаенко связывает инцидент с конфликтом в жилом комплексе «Белый парус», где он проживает.

«Связать это могу только с последними событиями, которые происходят в «Белом парусе». Я пытался перевести дом в правление ОСМД», - сказал он.
ForUm

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