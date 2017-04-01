Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия готовится к началу активизации боевых действий на Донбассе.
Об этом он написал в Twitter.
«Без шуток. События последних двух недель свидетельствуют о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе», - отметил Муженко.
Напомним, сегодня в штабе АТО заявили, что члены незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины на Донбассе, который был объявлен с 1 апреля.
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