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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия готовится к началу активизации боевых действий на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

«Без шуток. События последних двух недель свидетельствуют о подготовке России к началу активизации боевых действий на Донбассе», - отметил Муженко.

Напомним, сегодня в штабе АТО заявили, что члены незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины на Донбассе, который был объявлен с 1 апреля.
ForUm

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