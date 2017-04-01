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53-летний голливудский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости после расставания с Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.

Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной, стал «тенью» самого себя, а его худоба приводит в шок.

Судя по всему, развод с Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод из-за непримиримых разногласий в семье в сентябре прошлого  года.
ForUm

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