53-летний голливудский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости после расставания с Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.

Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной, стал «тенью» самого себя, а его худоба приводит в шок.

Судя по всему, развод с Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод из-за непримиримых разногласий в семье в сентябре прошлого года.