За минувшие сутки члены НВФ 94 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранены десять военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По его данным, наибольшее количество обстрелов зафиксировано вчера было на донецком направлении.

«Из артсистем калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов враг бил по защитникам Троицкого. Минометами калибра 120 мм и 82 мм накрывал позиции вблизи Верхнеторецкого, Луганского и Опытного. Из 120 мм минометов и вооружения БМП бил по опорным пунктам шахты Бутовка. Танки, минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем применял против защитников Авдеевки и Опытного. 82 мм минометами и гранатометами обстреливал позиции под Зайцево. Из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам возле Невельского. Вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы», - говорится в сообщении.

Эпицентром использования тяжелого вооружения стало вчера мариупольское направление. Из РСЗО «Град-П», артиллерийских систем калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм НВФ накрывали позиции вблизи Водяного и Гнутово. Из 122 мм артсистем, минометов калибра 120 мм враг открывал огонь по защитникам Широкино, Павлополя и Красногоровки. Против морпехов в Широкино противник применил ЗУ-23-2 и вооружения БМП, а защитников Березовой обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Талаковки враг бил из миномета калибра 120 мм.

«На луганском направлении горячее вчера было под Крымским, опорные пункты вблизи которого российские наемники накрывали из тяжелых 152 мм артсистем, танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Из 120 мм минометов враг бил по позициям под Попасной и Новоалександровкой, а из гранатометов по опорным пунктам возле Катериновки», - отметили в штабе.

Из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт «Марьинка».

«Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь», - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в штабе АТО заявили, что члены незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины на Донбассе, который был объявлен с 1 апреля.