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Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что 50-60% коррупции в Государственной фискальной службе было связано с непрозрачным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом он написал в Facebook, комментируя начало работы автоматического реестра возмещения НДС с 1 апреля.

«Это была «священная корова» ГФС. Тихонько втянули кому-то НДС, а кому-то его возместили и спокойно работали дальше. Потому что никто не мог этот процесс контролировать, и ни у кого, кроме ограниченного круга «государственников» ГФС, не было доступа к информации. Махинация на махинации и никакой ответственности. Вот так работала система», - рассказал министр.

«Теперь такого не будет ... Не будет больше «священной коровы», - добавил он.

По его словам, теперь каждый предприниматель будет в равных условиях и сможет отслеживать онлайн состояние выполнения его заявки на возврат налога. «Все открыто и прозрачно. Более того, если не было никаких замечаний, то налог возмещается автоматически максимум через 30 дней после заявки», - отметил Данилюк.

Он подчеркнул, что реестр уже запущен и сейчас он наполняется информацией.

«Работаем в выходные для того, чтобы с понедельника реестр уже был доступен на официальном сайте. Далее будет продолжаться работа по совершенствованию реестра на основе отзывов бизнеса», - подытожил Данилюк.

Напомним, в Украине  1 апреля запустили автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость.
ForUm

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