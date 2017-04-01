также в разделеПолитика
Порошенко задекларировал за прошлый год 12,3 миллиона доходов 50
«Батькивщина» будет инициировать сессии местных советов с требованием отменить абонплату за газ 36
Замглавы Совета НБУ обвинил Порошенко в уничтожении демократии в Украине 80
«Батькивщина»: Абонплата за газ - это новый налог на граждан 54
Турчинов задекларировал 2,2 миллиона доходов 71
Луценко не собирается в премьеры 30
На Банковой решили углубленно проверить Ривненскую ОГА 34
Луценко об иске Шокина: Я еще долго собираюсь работать генпрокурором 60
Гройсман обещает повысить пенсии с октября, но при одном условии 444
Гройсман говорит, что не собирается в президенты 57
Гройсман подал е-декларацию за 2016 год 179
Панама отказала Каськиву в политубежище 46
Порошенко, Меркель и Олланд договорились провести переговоры 122
Посол ЕС: Несколько человек превращают Украину в банкомат 210
Порошенко прокомментировал «нацистский» скандал с Зозулей 719
Путин: Обострение конфликта Украины и РФ может привести к глобальной катастрофе 192
Гройсман о ремонте дорог: Надо «закручивать» нормально работу 43
Журналист намекнул на связь Порошенко и Ахметова 117

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уступки в отношении запрета на въезд в Украину для российской певицы Юлии Самойловой, которая нарушила украинское законодательство при посещении временно аннексированного Крыма, не обсуждаются.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Комиссии Россия-НАТО в Брюсселе, сообщает LB.ua.

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», - сказал Климкин.

Напомним, Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе «Евровидение» в том случае, если страна не откажется от решения запретить въезд Самойловой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года