Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уступки в отношении запрета на въезд в Украину для российской певицы Юлии Самойловой, которая нарушила украинское законодательство при посещении временно аннексированного Крыма, не обсуждаются.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Комиссии Россия-НАТО в Брюсселе, сообщает LB.ua.

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», - сказал Климкин.

Напомним, Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе «Евровидение» в том случае, если страна не откажется от решения запретить въезд Самойловой.