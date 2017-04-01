В начале следующей недели в Оттаве будет подписано долгожданное Соглашение о сотрудничестве между Министерствами обороны Украины и Канады.

Эту информацию Укринформу подтвердили в оборонных ведомствах обеих стран.

По словам источников агентства, участие в церемонии подписания примет лично министр обороны Украины Степан Полторак, который будет находиться с официальным визитом в Канаде.

Вместе с тем, собеседники агентства отметили, что работа над окончательным вариантом Соглашения еще продолжается, но должна быть завершена вовремя.

Напомним, что Соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Канады и Украины является межведомственным договором, необходимым для открытия Украине доступа к канадскому рынку оружия. Окончательно договориться о его подписании удалось в конце прошлого года во время визита вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в Оттаву. С тех пор руководители оборонных ведомств обеих стран согласовывали дату для проведения церемонии.