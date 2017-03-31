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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обратилась ко всем местным советам и главам городов и поселков с просьбой немедленно провести внеочередные сессии, чтобы принять обращение к президенту относительно немедленной отмены абонентской платы за газ.

Об этом она сегодня заявила во время пресс-конференции в Днепре, комментируя решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно взыскания ежемесячной абонплаты за пользование газом, сообщается на сайте «Батькивщины», сообщает РБК-Украина.

«Сейчас мы обращаемся к советам всех уровней, начиная с сельсовета, ведь больше всех за абонентское присоединение к газовой сети будут платить жители сел. Мы обращаемся к главам всех советов: собирайте внеочередные сессии и обращайтесь к президенту персонально, чтобы немедленно была отменена эта так называемая «абонентская плата», – заявила Тимошенко.

Политик уверена, что НКРЭКУ не могла самостоятельно принять такое решение.

Лидер «Батькивщины» утверждает, что 28 марта НКРЭКУ своим решением о введении абонплаты за пользование газом «нанесла новый экономический удар по каждой семье».

«Я видела любой цинизм в политике после Революции Достоинства, но этот цинизм зашкаливает. Взять еще раз плату за то, что людей подключили когда-то, возможно, еще в советские времена, к газовым сетям – это уже переходит все границы здравого смысла и морали», – подчеркнула Тимошенко.

По ее данным, теперь каждая семья вынуждена платить от 50 до 136 грн в месяц дополнительно к уже существующим «драконовским тарифам», хотя это «уже оплачено в стоимости транспортных услуг», и эта сумма составляет 12 млрд грн в год.

Лидер «Батькивщины» уверена, что власть развернула настоящую экономическую войну против украинцев. «Жизнь в Украине для многих людей не просто тяжелая, она стала просто невозможной. У людей не остается денег ни на питание, ни на лекарства. Так тяжело люди в нашей стране еще не жили», – подытожила она.

Кроме этого, нардеп уверена, что местные советы должны также потребовать отставки председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и правительства. По ее словам, президент также «должен отвечать за эту абонентскую плату, за необоснованное повышение в десять раз всех тарифов и за торговлю на крови».

«Поставить власть на место – это обязанность местного самоуправления», – подытожила Тимошенко и отметила, что «Батькивщина» будет инициатором созыва таких внеочередных сессий.

 
ForUm

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