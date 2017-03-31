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Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому блогеру Артемию Лебедеву, который ранее посещал оккупированный Крым и Донбасс.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Апострофа.

«Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ в связи с совершение им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности», - говорится в ответе спецслужбы.
ForUm

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