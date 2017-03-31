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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет руководителей Нацбанка на причастность к переводу в оффшоры и зарубежные финансовые учреждения средств, выделенных на рефинансирование банков.

Об этом на брифинге во Львове сказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Дело касается руководства Национального банка Украины. В первую очередь главным предметом этого расследования являются средства, которые выделялись на рефинансирование банков. Дело большое и сложное. Если говорить об основных направлениях – это изъятие документов в Украине. Однако мы видим, что много средств, в том числе, которые выделялись на рефинансирование, были переведены в оффшоры и заграничные банки. Поэтому отдельно будем исследовать и это», - сказал Сытник.

По словам директора НАБУ, проверяется целый ряд лиц из Нацбанка, причастных к возможным преступным действиям. Пока еще ни одному из них не сообщали о подозрении.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Национальном банке.

В НАБУ уточнили, что следственные действия связаны с противозаконной деятельностью его чиновников в предыдущие годы (2015-2016 гг.).

 
ForUm

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