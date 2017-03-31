Обещание премьер-министра Владимира Гройсмана построить бездефицитную и справедливую пенсионную систему в стране и уже в этом году пересмотреть размер пенсий не будет реализовано без проведения настоящей налоговой и пенсионной реформы. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Дефицит пенсионного фонда в 2016 году был 81,7 млрд. грн. Как посчитал сам Пенсионный фонд, афера с уменьшением ЕСВ означала для него неполучение 96,4 млрд. грн. собственных поступлений. То есть, если бы не безумные законодательные эксперименты, которые их авторы называют налоговой реформой, то Пенсионный фонд уже был бы профицитным. Правда, чиновники этого добились тем, что половине пенсионеров Донбасса перестали платить пенсии после так называемой верификации. Причем так увлеклись, что даже ООН критикует негуманную политику государства по отношению к старикам, попавшим в молох военных действий», - напомнил он.

По мнению Арбузова, с нынешним законодательством есть только два способа одновременно и поднять пенсии, и уйти от дефицита. Оба, считает он, одинаково бесчеловечны.

«Первый – привычный для новой власти разгон инфляции. В номинальном выражении пенсии даже могут подняться. Сценарий маловероятен с учетом жесткого ошейника инфляционного таргетирования, который набросил МВФ и яростно защищает НБУ ценой потерь для экономики. Второй – распространить так понравившийся властям опыт верификации на всю страну. Почему луганский пенсионер, оставшийся дома и не запасшийся нужными справками, пенсии лишен, а, к примеру, житель Львовской области, нелегально работающий в Польше, еще нет?», - написал бывший глава центробанка.

Он считает, что альтернативы настоящей налоговой и пенсионной реформе нет. Причем такой реформе, которая не сведется к сиюминутному лишению стариков заработанного или повышению пенсионного возраста.

«Власти упрощают роль пенсионеров до уровня иждивенцев, у которых доход должен быть на физиологическом минимуме. О том, что деньги пенсионеров во всем мире – ресурс для роста экономики, нынешние чиновники социального блока, видимо, просто не знают. Также как и о том, что пенсионеры – наиболее дисциплинированные плательщики услуг и наиболее надежные вкладчики банков», - подчеркнул Арбузов.