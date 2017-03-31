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Международный аэропорт «Борисполь» пока не может удовлетворить запросы крупнейшего европейского лоукостера Ryanair. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, сообщает LIGA.net.

«Переговоры с Ryanair продолжаются. Но даже с предоставлением всех возможных скидок аэропорт удовлетворить запросы авиаперевозчика пока не может. Для того, чтобы удовлетворить их пожелания необходимо изменить приказ Мининфраструктуры, регулирующий базовые тарифы», - отметил гендиректор МА «Борисполь».

Рябикин сообщил, что в феврале аэропорт сделал публичную оферту всем авиакомпаниям, и она определила условия работы с авиакомпаниями по предоставлению тарифов.

«Они привязаны к объему перевозимых пассажиров и условиям стимулирования открытия новых маршрутов из аэропорта «Борисполь». Мы четко определили, какие скидки предоставляются, на какой объем перевезенных пассажиров, и какие новые рейсы попадают под систему стимулирования с точки зрения скидок. Сейчас аэропорт перезаключает договора с авиакомпаниями, переходя на принцип публичной оферты. Это публичные условия, они единые для всех перевозчиков», - пояснил гендиректор аэропорта.

По его словам, аэропорт «Борисполь» предложил Ryanair публичную оферту, а они - свои условия. «Если мы хотим выполнить их условия, мы должны снизить тарифы для всех перевозчиков через изменение приказа Мининфраструктуры», - заявил глава аэропорта.

При этом Рябикин считает, что все спорные вопросы можно решить. «Вероятность полетов Ryanair очень высокая. Вероятность, что он полетит именно из аэропорта «Борисполь» - реальна», - добавил он.

Напомним, 15 марта на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О 'Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине.
ForUm

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