Расследование уголовного производства об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова существенно продвинулось.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает LIGA.net.

«Заслушав свидетелей, следствие достаточно серьезно продвинулось в поиске соучастников преступления, но я сейчас в интересах следствия не могу вам сообщить ничего», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.