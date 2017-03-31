Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова задекларировала 1,96 млн гривен доходов за 2016 год и часы за 228 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Большую часть дохода Рожковой составляет зарплата – 1,85 млн гривен.

В 2016 году она купила часы OMEGA за 228 тыс. гривен.

По состоянию на конец 2016 года у Рожковой – 3 банковских счета: в Платинум Банке – 182 гривни (в 2015 году было 100 тыс. гривен) и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке – 97 тыс. гривен (32,7 тыс. гривен).

Также Рожкова задекларировала наличными 342,6 тыс. долларов и 3 тыс. евро (было 370 тыс. долларов и 15 тыс. евро).

Рожкова, как и прежде, владеет 2 земельными участками (1 505 кв. м и 1 193 кв. м), квартирой в Киеве – 99,5 кв. м, дачным домом в Кожуховке Васильковского района Киевской области – 87,7 кв. м, двумя гаражами (19,8 и 20,5 кв. м).

Также она задекларировала недостроенный дом в Мархаловке Васильковского района Киевской области 299 кв. м.

Она владеет автомобилем Honda CRV 2008 года.

Рожкова в 2010-2013 годах занимала должность заместителя председателя правления Финбанка (Одесса).

С 2013 года работала заместителем председателя правления Платинум Банка, а с 2014-го и до назначения в НБУ – исполняла обязанности председателя правления указанного банка.

В июне 2015 года она стала директором департамента банковского надзора НБУ, а с 2016 года – и.о. заместителя главы Нацбанка.