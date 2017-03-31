Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не претендует на пост премьер-министра. Об этом он заявил на брифинге, передает LIGA.net.

Луценко также назвал свою работу на должности генпрокурора «вызовом всей жизни» и подчеркнул, что пока не представляет себя кандидатом на политическую должность.

«Я точно не претендую ни в премьер-министры, ни на какие-либо должности», - добавил он.

Напомним, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.