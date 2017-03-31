В субботу, 1 апреля, в связи с проведением на Софийской площади фестиваля «Французская весна» вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Так, 1 апреля с 18:00 до 23:00 будет организовано движение:

- троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

- троллейбусов маршрута № 16 и № 18 от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрутов №№ 24 и № 114 по схеме движения автобусов в рабочие дни.