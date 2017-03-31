Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что собирается еще долгое время работать на этой должности. Так он прокомментировал информацию о том, что Виктор Шокин просит Высший админсуд восстановить его в должности генпрокурора, сообщает 112 Украина.

«Мы живем в свободной стране, и поэтому каждый человек, особенно тот, который имеет много времени на пенсии, может обращаться в суд. При этом я подчеркиваю, что это не согласованный со мной план, я собираюсь еще долгое время работать генпрокурором страны. У меня есть много планов, и смею сказать, даже определенные результаты. Но очень многие вещи еще находятся в процессе», - сказал он.

Напомним, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.