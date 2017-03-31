Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит внеплановую проверку партии «Батькивщина» по обращению общественной организации «Честно».

Об этом сообщила на брифинге председатель НАПК Наталья Корчак.

«Сейчас проводится внеплановая проверка партии «Батькивщина», чтобы дать заключение по результатам анализа отчета этой партии», - приводит ее слова УНИАН.

Заместитель руководителя Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Олег Сытник сообщил, что «отдельные лица в действительности не осуществляли партийные взносы в пользу «Батькивщины».

«Поэтому мы приняли решение провести проверку указанной политической партии. Сейчас такая проверка продолжается», – пояснил он.

При этом Сытник отметил, что речь идет об около 10 лицах, которые на самом деле не делали взносов в пользу партии «Батькивщина».

Говоря о сумме таких взносов, он сказал: «Это не очень большие деньги. С каждого человека от 5 до 8 тыс. грн».

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 340 млн грн из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.