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Прокуратура Киевской области начала производство в отношении должностных лиц государственного предприятия, обслуживающего Чернобыльскую АЭС, которые пытались завладеть более 13 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Должностные лица госпредприятия, которое осуществляет свою деятельность в целях надлежащего материального обеспечения и функционирования Чернобыльской АЭС, как заказчик госзакупок спецодежды для работников предприятия, должным образом не проверили достоверность и соответствие документов тендерного предложения одного из участников тендерной документации. В связи с этим не было отклонено указанное предложение и не принято решение о признании торгов несостоявшимися», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, по результатам закупки победителем конкурса признано предприятие, которое предоставило предложения по самой низкой цене. Однако победитель тендера отказался от заключения с государственным предприятием договора о закупке товаров, и победителем был признан следующий участник с самой высокой ценой, которым проведена закупка товара у общества, отказавшегося от заключения договора. При этом сумма закупки вдвое превысила стоимость приобретенного товара.

По указанным фактам в отношении должностных лиц субъекта хозяйствования и государственного предприятия прокуратурой Киевской области зарегистрировано уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Наряду с этим решается вопрос об отмене принятых по результатам конкурса решений в судебном порядке.
ForUm

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