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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак подтвердила, что не собирается подавать в отставку из-за проблем в работе сайта реестра электронных деклараций. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не ухожу в отставку», - сказала она, сообщает LIGA.net.

Корчак также отметила, что резкое заявление премьер-министра Владимира Гройсмана на прошлом заседании Кабмина о том, что ей вместе с сотрудниками следует подать в отставку, «это субъективное мнение премьер-министра».

Кроме того, она напомнила, что основания для увольнения главы Нацагентства предусмотрены законом: это болезнь, смерть, приговор по уголовному производству или факт систематического невыполнения своих обязанностей, подтвержденный судом.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

В свою очередь Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 

30 марта Минюст начал разработку законопроекта, который обеспечит нормирование работы НАПК и даст возможность провести конкурс на руководящие должности этого органа.
ForUm

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