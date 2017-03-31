Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала электронную декларацию за 2016 год.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующие сведения размещены на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что председатель НБУ в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 млн гривен.



В 2016 году сумма заработной платы Гонтаревой до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1 млн 969 тыс. 757 гривен. С заработной платы Валерии Гонтаревой был удержан как подоходный налог 359 610 гривен и военный сбор в размере 29 864 гривен.



В прошлом году председатель НБУ получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited (далее - ICU), платеж в 2016 году составил 52 млн 572 тыс. 026 гривен. Информацию о поступлении этих средств Гонтарева задекларировала, предоставив в декабре 2016 года соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Налог на доходы физических лиц и военный сбор с этого дохода составляют 9,46 млн гривен и 0,788 млн гривен соответственно, и будут оплачены вовремя в соответствии с действующим законодательством Украины.



На конец 2016 сумма на депозитных счетах в ПАО «Государственный Экспортно-Импортный банк» составляла 2,655 млн долларов США. Проценты, полученные в 2016 году, составили 2 млн 365 тыс. 115 гривен, с них уплачены налоги на доход от депозитов в размере 402 354 гривни и военный сбор в размере 33 529 гривен.



В раздел «Расходы» декларации председатель НБУ внесла сведения по оплате за обучение сына в размере 1 млн 205 тыс. 849 гривен.



В 2016 году члены семьи Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

Напомним, за 2015 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала 1,8 млн долл. и 62 тыс. грн сбережений.