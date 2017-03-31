Начиная с апреля этого года, размер денежного вознаграждения за выполнение боевых задач в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащим Вооруженных сил Украины будет увеличен до 7500 гривен. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



«После консультаций с министром обороны, с начальником Генерального штаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в ходе антитеррористической операции», - сказал он.



«Увеличиваем еще на 1500 гривен. И в целом, дополнительно к заработной плате, денежное обеспечение будет составлять 7500 гривен», - добавил Порошенко, подчеркнув, что речь идет о бойцах, которые выполняют боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения.



По его словам, для тех, кто выполняет боевые задачи на второй линии, размер надбавки будет увеличен на 1100 грн. «Общий объем доплаты будет составлять 3500 гривен дополнительно», - сказал Президент и отметил, что в обоих случаях речь идет о дополнительной надбавке к основной заработной плате.



Глава государства также подчеркнул, что государство принимало и продолжает принимать меры по усилению социальной защиты своих защитников, бойцов Вооруженных сил Украины. Он сообщил о новой инициативе в части обеспечения военных жильем.



«Мы приняли решение начать новую практику обеспечения выпускников Национального университета обороны Украины, направляемых для прохождение военной службы в войска, служебным жильем. И уже в этом году около 20% выпускников и, в первую очередь тех, кто направляется для выполнения боевых задач, получат ордера на квартиры», - сказал Порошенко.

Президент поручил министру обороны Украины Степану Полтораку за 3-4 года довести показатели по обеспечению жильем этой категории военных до 100%.

Напомним, ранее Порошенко поручил повысить размер доплат военным, находящимся на передовой.

31 января министр обороны Степан Полторак подписал приказ, согласно которому военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции - в сумме 2400 гривен.