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Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко посоветовала нардепам, которые предлагают запретить аборты, вместо подобных инициатив проводить просветительскую работу среди населения.

Об этом она написала в Facebook.

«Согласно статистике, больше всего абортов делают малоимущие замужние сельские женщины, которые еще и часто страдают от домашнего насилия и пьянства своих мужей, от недоступности современных контрацептивов. Вот о чем стоит знать и думать некоторым «законодателям», фонтанирующими безумными законотворческими инициативами», – отметила она.

Геращенко ожидает от фракции БПП официальной реакции на эту инициативу ее депутата о запрете абортов.

«Беременность должна быть желанной, отказ от аборта должен быть сознательным, по убеждениям, а не из-за принуждения и запрета, потому что законодательный запрет увеличит количество подпольных абортов и приведет к значительному росту смертности и заболеваемости, увечья женщин, сиротства. При этом партнеры, в том числе некоторые намаханные законодатели, которые строчат такие «законопроекты» и собираются за них голосовать, отнюдь не пострадают и не откажутся от своего образа жизни, часто далеко не праведного», – высказала свою позицию нардеп.

По мнению Геращенко, властям и государству стоит серьезно заниматься просветительскими программами по планированию беременности, контрацептивы должны быть доступны для женщины и мужчины, и в конце концов все должны ответственно относиться и к своему здоровью, и к здоровью будущих детей.

«Будет больше толку, чем от запретов», - подчеркнула она.

«Я за ответственность партнера. Я категорически против запрета абортов. Я за соответствующее просвещение и воспитание, за осознанную беременность, желаемую для женщины. Я против ханжества и запретов, которые могут иметь страшные последствия для здоровья тысяч женщин. И почему всегда такие «инициативы» идут от мужчин-депутатов? Как к этому относятся их партнерши, интересно», – резюмировала Геращенко.

Напомним, нардеп от фракции БПП Дмитирй Голубев внес в Раду законопроект №6239 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов). 
ForUm

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