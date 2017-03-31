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Фронтмен известной американской группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении. Об этом сообщила в Facebook канадская актриса Арсине Ханджян.

По ее словам, музыкант пройдет в Ереване специальный курс.

«Сегодня мы, члены инициативы «Справедливость в Армении», приняли участие в курсах «Гражданин наблюдатель» и уже являемся официальными наблюдателями», — написала Ханджян.

Она опубликовала фотографию с Танкяном и своим мужем, канадским режиссером и сценаристом Атомом Эгояном, который также получил разрешение на осуществление наблюдательной миссии.

Ранее Танкян выступил с призывом присоединиться к нему, а также к армянским активистам для помощи в наблюдении за парламентскими выборами.

Президент Армении Серж Саргсян в декабре 2016 года подписал указ о назначении выборов в парламент на 2 апреля. Это будут первые выборы после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За места в Национальном собрании поборются девять политических сил — четыре партии и пять блоков.
 
ForUm

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