Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не имеет амбиций участвовать в президентских выборах, поскольку видит своей ключевой задачей сделать все необходимое для экономического укрепления страны.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями региональных СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Нет амбиций участвовать в президентской гонке. У меня одна амбиция – хочу сделать все зависящее от меня на позиции премьера, чтобы страна изменилась. Надо изменить пенсионную систему, укрепить экономику, восстановить инфраструктуру, сделать страну экономически сильной. Это моя единственная амбиция», - заявил Гройсман.