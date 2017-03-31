Поводов для задержания, или объявления подозрения руководству Антимонопольного комитета Украины пока нет. Об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«На сегодняшний день у нас нет оснований для объявления им подозрения, а тем более задержания. Задержание за коррупционные действия являются исключительной прерогативой НАБУ», - сказал Луценко.

Также он отметил, что руководство АМКУ сегодня находится в командировках, официально на территории Украины.

Что касается гражданина РФ Кесаева, который по данным прокуратуры является владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» («Тедис Украина». - Ред.), к которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины, то на основании сегодняшних следственных действий будут для сформированы подозрения. Пока контакта с этим человеком у силовиков нет, по их данным он находится на территории России.

Относительно монополиста «Тедис Украина» процессуальные решения также будут приняты по итогам обысков и обработки полученных данных. «Следователь примет решение. Оценим документы и примем решение. Все руководство «Тедис» находится в Украине. По всем местам проживания и офисах идут обыски... Мы обладаем всей паутиной, это десятки компаний, в том числе и фирмы-транзитеры, которые через оффшорные схемы выкачивали деньги, запрещенные для вывоза из Украины. По всем этим адресам сейчас идут обыски, этим объясняется большое количество правоохранителей, до 1 тыс. человек, которые задействованы сегодня в следственных действиях, проходит примерно 100 обысков», - уточнил генпрокурор.

Напомним, ранее генпрокурор сообщил, что 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина».

В рамках этого дела ГПУ также провели обыск в Антимонопольном комитете Украины, в ходе которого были изъяты документы, свидетельствующие о содействии монопольному положению компании «Тедис Украина».