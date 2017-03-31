также в разделеОбщество
Дело подпольного «реабилитационного центра»: Луценко рассказал подробности 7
За год в Украине умерли 144 заключенных 7
Ан-132 успешно совершил свой первый полет 25
Стало известно, в каком порядке споют участники полуфиналов «Евровидения» 16
Завод Порошенко декоммунизировали 19
Прокуратура расследует хищение 13 миллионов на ЧАЭС 21
Корчак о совете подать в отставку: Это субъективное мнение премьера 20
Украина готовит иск к российской авиакомпании из-за полетов в Крым 45
Гонтарева задекларировала за 2016 год 57 миллионов доходов 37
НАБУ проверяет Садового 16
НАПК нашло нарушения в финотчете «Батькивщины» 12
Суд конфисковал у «Укропа» почти 500 тысяч 21
Корчак обвинила своего зама в саботаже 26
Госпогранслужба временно ограничила пропуск на границе с Венгрией 29
«Намаханные законодатели»: Геращенко жестко раскритиковала идею запрета абортов 49
Луценко: Поводов для задержания руководства АМКУ пока нет 15
С 1 апреля военным в зоне АТО повысят денежное вознаграждение 103
Из-за «табачного» дела Аваков требует отставки руководства АМКУ 49

Киевский районный суд Харькова признал виновным 28-летнего харьковчанина - участника массовых беспорядков, в результате которых произошел захват здания облгосадминистрации в начале апреля 2014 (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Следует отметить, что злоумышленник длительное время находился в розыске. После того, как он вышел под залог в мае 2014 года – начал скрываться от органов следствия. Его объявили в розыск. Задержали преступника в апреле 2015 году в Московском районе Харькова.

Сейчас он находится под стражей.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, 6 и 7 апреля 2014 года перед зданием Харьковской ОГА состоялись митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины.

Первый обвинительный приговор по делу о захвате ОГА суд вынес в октябре 2016 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года