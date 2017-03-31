Киевский районный суд Харькова признал виновным 28-летнего харьковчанина - участника массовых беспорядков, в результате которых произошел захват здания облгосадминистрации в начале апреля 2014 (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Следует отметить, что злоумышленник длительное время находился в розыске. После того, как он вышел под залог в мае 2014 года – начал скрываться от органов следствия. Его объявили в розыск. Задержали преступника в апреле 2015 году в Московском районе Харькова.

Сейчас он находится под стражей.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, 6 и 7 апреля 2014 года перед зданием Харьковской ОГА состоялись митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины.

Первый обвинительный приговор по делу о захвате ОГА суд вынес в октябре 2016 года.