Правительство планирует проанализировать процесс расщепления платы за газ и смоделирует формулу, по которой формируются платежки, а в случае увеличения цены потребует пересмотра этого решения, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями региональных СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Согласно принятому закону о рынке газа и в соответствии с Кодексом транспортных сетей, нам с 1 апреля нужно разграничить цену газа и стоимость его транспортировки и поставки. И это, собственно, привело к уменьшению цены газа на 800 грн. Фактически, произошло расщепление. Сейчас я хочу посмотреть на структуру платежа», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что тысяча кубометров газа должна стоить теперь около 6 тыс. грн.

Кроме того, расщепление платежа никак не отразится на получателях субсидий. «Тем 7,5 млн домохозяйств, получающих субсидии, - на них это не отразится», - добавил глава правительства.

Позже в Twitter Гройсман сообщил, что в случае обнаружения существенной разницы с действующей ценой на газ Кабмин будет требовать пересмотра данной методики. «Хочу посмотреть на структуру платежей. Если мы найдем существенную разницу, мы обратимся в комиссию и будем требовать пересмотреть решение», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что введение абонентской платы за газ ни в коем случае не повысит расходы населения на услугу.

По данным НКРЭКУ, стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.