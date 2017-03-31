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Атака на генконсульство Польши в Луцке была сознательной провокацией с целью посеять ненависть между Варшавой и Киевом, изолировать Украину и лишить ее международной поддержки.

Об этом в эфире телеканала Trwam и радио Maryja заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает Укринформ.

«Я сторонник распространенного тезиса, что мы имеем дело с сознательной провокацией. Нужно осознавать, что это элемент из серии событий, касающихся не только Украины,  которые  имеют цель любой ценой поссорить государства и народы, посеять ненависть  между Польшей и Украиной, любой ценой привести к конфликту, спору, ссоре, хаосу», - заявил Мацеревич.

По его мнению, в этих действиях больше всего заинтересована страна, которая «ведет войну против Украины и которая любой ценой хочет изолировать Украину, чтобы сделать невозможной любую поддержку и помощь для Украины».

«Таким образом идет речь об устранении шаг за шагом тех факторов, того политического окружения, институтов и международных субъектов, которые противодействуют воле Кремля, который хочет привлечь к своему строю, своей политике и своему виденью Европы, Центрально-восточной Европы», - отметил глава минобороны Польши. 

По его словам, это является элементом так называемой гибридной войны, когда идет речь о намерении влиять на  общественное мнение и сеять ненависть между обществами и народами.

Мацеревич подчеркнул, что существование независимого Украинского государства, деоккупация Крыма и уменьшение возможности атаки на Крым – в национальных интересах Украины. 

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след

В тот же день генконсульства Польши в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу.

После этого Президент Петро Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.
ForUm

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