Начальник сектора и начальник отдела уголовного розыска Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве задержаны при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Правоохранители требовали и получили от гражданина 50 тыс. гривен за ненаправление в следственное подразделение собранных ими материалов по поводу возможного совершением этим лицом преступления», - говорится в сообщении.
Начальник сектора и начальник отдела были задержаны недалеко от места службы сразу после получения неправомерной выгоды.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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