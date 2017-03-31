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Начальник сектора и начальник отдела уголовного розыска Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве задержаны при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Правоохранители требовали и получили от гражданина 50 тыс. гривен за ненаправление в следственное подразделение собранных ими материалов по поводу возможного совершением этим лицом преступления», - говорится в сообщении.

Начальник сектора и начальник отдела были задержаны недалеко от места службы сразу после получения неправомерной выгоды.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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