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Правоохранители допускают, что автомобиль с правоохранителей в центре Мариуполя подорвала вражеская диверсионно-разведывательная группа.  Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов «ДНР», – отметил он.

По его словам, в Мариуполе и на всей территории Донетчины усиливается несение службы полицейскими подразделениями.

«На месте работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями главка и спасательная служба. Район оцеплен, правоохранители обеспечивают безопасность жителей. Прошу наших жителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемых правоохранительными органами», – подчеркнул Аброськин.

Напомним, сегодня, 31 марта, в 8:35 в Центральном районе города Мариуполя на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской в результате взрыва автомобиля погиб его водитель – сотрудник правоохранительных органов.

 

 
ForUm

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