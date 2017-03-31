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Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса сообщением Минск-Буковель с автомобилем погибли 2 человека, 12 – госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

По данным полиции Львовской области, сообщение о ДТП поступило около 06:30.

 


«На автодороге Львов - Рогатин возле села Пятничаны Жидачевского района столкнулись автомобиль «Мерседес» и туристический автобус «Неоплан». Оба транспортных средства иностранной регистрации», - сообщили в ведомстве.

Как предварительно установили правоохранители, в результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм на месте происшествия скончались 26-летний водитель «Мерседеса» и его 39-летний пассажир, оба иностранцы.

Пассажиры автобуса получили телесные повреждения, количество травмированных устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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