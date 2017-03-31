Территория города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:00 31 марта пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.



Организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов и роздано 7 тыс. памяток по действиям населения в случае обнаружения ВОП.



В штаб по ЧС поступило 499 заявок по выявлению боеприпасов. Всего с начала работ изъят 3101 взрывоопасный предмет.



Продолжается нетехническое обследование территории прилегающей к Балаклее в радиусе 10 км и разминирование сельскохозяйственных угодий.



К выполнению работ по разминированию от ГосЧС привлечено 100 пиротехников и 36 единиц специальной техники (20 пиротехнических расчетов).

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта разминирование в Балаклее и населенных пунктах района было завершено.

В Балаклее и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.