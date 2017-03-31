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В Украине заработал электронный сервис для родителей, благодаря которому в электронном режиме можно подать документы для получения пособия по рождению ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Механизм назначения этого вида помощи действовал единственный и классический: нужно было прийти в орган социальной защиты, выстоять в очереди, выслушать «вас здесь не стояло, зайдите завтра, у нас неприемное время» и тому подобное. Молодым родителям нужно было понервничать, в конце концов попасть на прием, написать заявление, пойти в банк зарегистрировать счет, вернуться и сообщить об этом и т.д. Для того чтобы весь процесс сократить, упростить, улучшить, мы пошли путем электронной регистрации соответствующего заявления», - прокомментировал министр Андрей Рева.

Электронная услуга доступна через портал Минсоцполитики e-servicer.msp.gov.ua. Впоследствии ее можно будет получить на едином государственном портале административных услуг my.gov.ua.

Родители через сеть Интернет, разумеется, могут подавать документы в удобное для них время 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В Украине существует более двух десятков видов социальных пособий, на оформление которых нужно задействовать многих специалистов соцсферы, также это требует определенного времени. За счет автоматизации упомянутого вида социальных услуг значительно ускоряется процесс рассмотрения документов от субъектов обращения и принятия соответствующего решения. Как утверждают специалисты, такой электронный сервис позволит сэкономить время, финансовые ресурсы и максимально минимизирует риски любых злоупотреблений или мошенничества. Также сократилась и количество документов, которые требуются от субъектов обращения. А именно – не требуется копия свидетельства о регистрации, ведь за счет введения электронного взаимодействия между реестрами Минсоцполитики и Минюстом сотрудники территориальных управлений социальной защиты могут онлайн проверить наличие соответствующего свидетельства в реестре актов гражданского состояния.

 
ForUm

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