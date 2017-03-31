«КП» в Украине» изучила все нововведения, которые коснуться украинцев с началом нового месяца.

Заплатим по новым счетам

1 апреля нужно будет снять показания электросчетчиков и заплатить по выросшим на 25% тарифам.

Особенность пятого планового повышения цен заключается в том, что теперь стало две категории тарифов, а не три, как это было раньше - до 100 кВт*ч, от 100 до 600 кВт*ч и свыше 600 кВт*ч. Теперь будет до 100 кВт*ч включительно и свыше 100 кВт*ч.

За электроэнергию до 100 киловатт-часов в месяц придется заплатить 90 копеек за кВт*ч вместо 71,4 коп. При использовании от 100 до 600 киловатт-часов тариф вырос с 1 грн. 29 коп. до 1 грн. 68 коп. за киловатт-час. За объем, превышающий 600 киловатт-часов в месяц, также придется платить по 1 грн. 68 коп. вместо 1 грн. 63,8 коп. То есть теперь у нас есть два тарифа - до 90 коп. и 1,68 грн. за кВт*ч.

Появится абонплата за газ

На этой неделе Нацкомиссия, которая регулирует рынок коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила правила оплаты счетов за природный газ. Теперь абоненты будут получать два счета - один непосредственно за газ, а второй за пользование газовой инфраструктурой, или так называемый тариф за распределение газа.

Причина принятых изменений благородная. Объясняют это тем, что в Украине пытаются запустить конкурентный рынок газа. Как говорят в НКРЭКУ, со временем украинцы смогут сами выбирать поставщиков газа. Для этого и меняют правила оплаты. Отдельно будут оплачиваться услуги по транспортировке газа потребителю и отдельно - сам газ.

Кстати, в Европе именно так и разбивают платежи - на абонплату и потребленный объем. И касается это не только газа, но и электроэнергии. Не исключено, что со временем такие изменения коснутся и электрических счетчиков.

Но любые, даже самые нужные реформы у нас почему-то бьют по карману простого украинца. Сейчас потребители платят исходя из объемов потребления. Кубометр газа стоит 6 грн. 88 коп. Теперь цену самого газа снизят на 10% - до 6,12 грн. за кубометр. Но дополнительно придется оплачивать абонплату.

Тариф на распределение газа НКРЭКУ установила отдельно для каждого облгаза. И местами она отличается в разы. Например, для Киевгаза - 0,01233 грн.*кубометр в час, для Киевской области - 0,02549, а для Закарпатгаза - 0,03885 грн.*кубометр в час. То есть разница - в три раза.

Кроме того, тариф привязан к пропускной способности газового счетчика у потребителя. Чем больший объем может пройти через счетчик, тем больше будет абонплата.

- Больше всего такой рост будет в небольших квартирах с газовыми плитами с небольшими объемами потребления газа - от 40 до 80 грн. в месяц, - поясняет эксперт по энергетическим вопросам Андрей. - В Закарпатской области будет 90 - 120 грн. в мес. В Ужгороде отказались от централизованного отопления, а в квартирах индивидуальное газовое отопление. Поэтому их абонплата затронет больше - здесь счета станут выше на 150 - 250 грн./мес. Снижение же произойдет в больших домах, где потребляются большие объемы газа. То есть в значительной степени это выгодно для богатых домохозяйств.

По его словам, больше всего абонплата бьет по бедным домохозяйствам, которые экономно потребляют газ.

В соцсетях уже жалуются люди, которые пользуются газом на дачах. Ведь абонплату в этом случае придется платить за весь год, хотя полгода газом никто не пользуется. Некоторые собираются переходить на газ из баллонов, так будет дешевле.

Для тех квартир, где нет приборов учета, цена на газ будет рассчитываться по нормативным показателям - 4,4 кубометра на человека. А абонплата будет взыматься, как будто у вас стоит счетчик типа G2.5 с максимальной пропускной способностью 4 кубометра в час.

Тогда ваша абонплата будет рассчитываться по формуле: тариф*1,2(НДС)*4(максимальная пропускная способность G2,5)*24 (часа)*30(дней в месяц). То есть абонплата за февраль будет на 10% ниже, чем за март.

Итак, давайте подсчитаем, сколько будет платить семья из трех человек за газ. Сейчас киевлянам он обходится в 30 грн. с человека в месяц.

По новой методике абонплата составит 44 грн. в месяц из 30 календарных дней. А за газ они заплатят 3*4,4*6,12=80,78. Итого газ для обычной семьи подорожает почти на 35 грн. в месяц - с 90 до почти 125 грн.

Еще больше пострадают одинокие пенсионеры. Сейчас они платят 30 грн. в месяц, а с апреля только абонплата для них составит 44 грн. в месяц плюс 27 грн. за газ. Таким образом, новое решение обойдется в дополнительную сумму 41 грн. в месяц.

Могут пересмотреть тарифы на тепло

В апреле может подорожать и тепло. Правительство планирует пересматривать тарифы на газ и тепло два раза в год - 1 апреля и 1 октября. Единственное, что точно спасет людей от подорожания уже в следующем месяце - окончание отопительного сезона.

Подтверждают запланированное подорожание и в НБУ. Регулятор заложил в прогноз по инфляции в 2017 году повешение цен на отопление и газ в Украине.

«Они будут корректироваться и зависеть от динамики обменного курса и цен на газ на мировых рынках. Фактически в прошлом году цены на газ и отопление вышли на рыночный уровень и сейчас зависят больше не от решений комиссии, а от других факторов, которые на них влияют», - заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук.

Кстати, в пояснениях НКРЭКУ к обоснованности введения абонплаты за газ говорится, что средняя цена газа в течение года может вырасти на 11%.

Стартует призыв в армию

Срочников будут набирать с апреля по май. Всего планируют направить на службу 14 тысяч 135 человек.

На срочную службу призовут всех годных по состоянию здоровья мужчин 20-27 лет. 18-19-летних могут также вызывать на призывную комиссию в военкомат. В армию их отправят только по согласию. Сроки службы: один год для мужчин с высшим образованием и полтора года - без высшего образования.

Призывники не попадут в зону АТО.

В аптеках появятся бесплатные лекарства

В День смеха в Украине стартует правительственная программа «Доступные лекарства», в рамках которой аптеки подписывают договор с местными органами власти и становятся участниками инициативы. Пациенты смогут бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства из списка, утвержденного Кабмином, от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета ІІ типа и бронхиальной астмы. Для того чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо обратиться к врачу, получить рецепт, с которым прийти в аптеку с наклейкой «Доступные лекарства» и там у фармацевта получить согласно рецепту выписанные препараты.

В том случае, если препаратов в аптеке нет, пациент может подождать, пока лекарства появятся в аптеке, обратиться в другую или же взять другую торговую марку и доплатить разницу в цене.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Кто удивит нас своими е-декларациями?

1 апреля заканчивается вторая волна декларирования доходов и расходов чиновников.

Уже в эти выходные страна окунется в интересное чтиво. Начиная с субботы можно уже будет ознакомиться с электронной декларацией любого чиновника в стране. До 1 апреля о своих доходах и расходах за 2016 год должны отчитаться президент и сотрудники его Администрации, члены Кабмина, депутаты всех уровней, прокуроры, судьи, полицейские, высший офицерский состав ВСУ, руководители и главбухи государственных и коммунальных предприятий. Ожидается, что Единый госреестр пополнится 1,5 млн е-деклараций.

- Я обращаюсь к тем государственным служащим, которые подают декларации впервые, это те, кто не подавали декларации в первую волну... согласно изменениям в закон, срок подачи ваших деклараций продлен до 1 мая, - заявил министр юстиции Павел Петренко.

Подсчитать дворцы, пароходы, самолеты, ковры и шубы чиновников украинцы смогут только в том случае, если окончательно не «умрет» Единый реестр электронных деклараций. Последнюю неделю он содрогался в технических предсмертных конвульсиях. Политики и чиновники в один голос жаловались, что вместо приема е-деклараций реестр выдает им «опаньки» (то есть не регистрирует декларацию). Премьер Владимир Гройсман даже призвал всех сотрудников НАПК подать в отставку, обвинив их в плохой работе ресурса и косвенном подведении чиновников под статью Уголовного кодекса (тем, кто вовремя не подал е-декларацию, грозит административная и уголовная ответственность. - Авт.).

- Я не личные отношения тут выясняю, я хочу понять, почему руководитель, который получает 101 тысячу гривен в месяц, не работает на эффективном уровне, - заявил Гройсман.

Глава НАПК Наталья Корчак наотрез отказалась писать заявление об увольнении. Ответственность за происходящее переложила на руководство Госспецсвязи. А там в свою очередь пообещали решить проблему «техническими средствами». Но обещать - не значит жениться.