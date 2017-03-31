Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование против главаря «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева, сообщает пресс-центр СБУ.

Губарев обвиняется по ч. 1 и ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 28 (совершение преступления преступной организацией), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие велось под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд Киева.

Напомним, 20 марта Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Губарева.

СБУ начала процедуру специального досудебного расследования (заочного осуждения) против Губарева в конце января.