За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 69 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего 2 военных погибли, 9 – получили ранения, 4 – боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Эпицентром огневого противостояния остается донецкое направление. Здесь горячее всего было в районе Луганского, защитников которого российско-террористические подразделения обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого и Каменки. Танк обстреливал защитников Авдеевки, а БМП противника била по опорным пунктам наших войск в районе Опытного. Из гранатометов враг бил по позициям вблизи Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Невельского», – гвооритсяв сообщении.

На мариупольском направлении, по данным штаба, из 82 мм минометов враг обстреливал наши позиции в районе Марьинки, Красногоровки и Павлополя, БМП противника накрывала огнем защитников Марьинки и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения вели огонь вблизи Водяного, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Снайперы противника активизировались вблизи Новотроицкого.

На луганском направлении опорные пункты вблизи Троицкого враг обстреливал из минометов калибра 120 мм, а из минометов калибра 82 мм бил по нашим позициям под Новоалександровке. Гранатометы различных систем били по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Валуйского, Попасной и Новозвановки. Крупнокалиберные пулеметы обстреливали наших воинов в районе Валуйского.

«Несмотря на серьезную огневую активность противника, украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 30 марта, В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки погибли двое военнослужащих.