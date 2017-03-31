Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак видит в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации и ГП «Украинские специальные системы» признаки служебных преступлений.

Об этом говорится в ее обращении к НАБУ, ГПУ, Национальной полиции, СНБО, государственным органам и общественности, сообщает пресс-служба НАПК.

Он отметила, что невыполнение государственным предприятием «Украинские специальные системы» договора с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции по администрированию и программно-техническому сопровождению программного обеспечения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления от 1 марта создало реальную угрозу срыва кампании по электронному декларированию доходов в 2017 году.



«Такие действия ставят под угрозу европейскую интеграцию Украины, создают негативный международный имидж государства, подрывают доверие иностранных партнеров и инвесторов в приверженности курсу реформ и пути, на который стало государство в предотвращении и борьбе с коррупцией», – подчеркнула Корчак.



По ее словам, НАПК осуществляет круглосуточный мониторинг выполнения договорных условий, по результатам которого установлено, что с 14 марта 2017 года в работе ИТС реестра фиксируются перебои, которые с 23 марта носят постоянный характер.



«Национальное агентство по предупреждению коррупции неоднократно обращалось к администратору реестра - ГП «УСС» письмами от 15 марта 2017 №93-05/6706/17 от 16 марта 2017 №93-05/6826/17 от 27 марта 2017 №93-05/8013/17, в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины (письмо от 27 марта 2017 № 93-05/8014/17) с требованиями немедленного устранения сбоев в работе реестра. Перебои в работе продолжались до 29 марта 2017. Мероприятия по их устранении не принимались вовремя, ответы на письма Национального агентства не предоставлялись», – подчеркнула Корчак.



Он отметила, что недостатки в работе реестра и постоянные перебои дели существенно невозможным выполнение субъектами декларирования своего долга по представлению электронных деклараций, а также вызывали чрезмерную нагрузку на службу технической поддержки.



«Национальное агентство осуществляет постоянный мониторинг ситуации. В частности, на внеочередном заседании Национального агентства 29 марта приглашенные представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и ГП «Украинские специальные системы» так и не предоставили гарантий бесперебойной работы реестра вопреки подписанному договору. С учетом изложенного, как руководитель Национального агентства, вижу в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также ГП «УСС» признаки служебных преступлений, которые дискредитируют саму идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования», – подытожила Корчак.

Напомним, Единый государственный реестр электронных деклараций 28 марта временно прекратил работу.

Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

В свою очередь Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.

30 марта Минюст начал разработку законопроекта, который обеспечит нормирование работы НАПК и даст возможность провести конкурс на руководящие должности этого органа.