На митинге в Черноморске портовики посадили в мусорный бак чучело с портретом директора ГП «МТП «Черноморск» Сергея Крыжановского. Свой гневный поступок они аргументируют: директор наносит госпредприятию колоссальные убытки и нарушает Коллективный договор.

«Минус 15, 5 миллионов – отрицательный финансовый результат за январь и февраль 2017 года, как снежный ком могут накрыть порт и уже через пару месяцев убытки достигнут такой отметки, что порт объявят банкротом. Крыжановский безалаберно распоряжается заработанными трудовым коллективом порта деньгами. Тех 114 миллионов гривен, которые безвозвратно канули в обанкротившемся «Платинум банке», могло хватить на выплату зарплаты портовикам в течение нескольких месяцев», - негодуют митингующие работники порта «Черноморск».

Лидеры трех профсоюзов заявляют о правонарушениях директора порта и накануне митинга направили требование об увольнении Сергея Крыжановского высшим чиновникам государства Украина. «Такое убийственное положение дел в порту уже давно должно стать предметом рассмотрения в Мининфраструктуры. Но Министра по видимому мало интересует, что крупный порт морской отрасли государства из прибыльного превратился в убыточное буквально за год. В 2015 порт заработал 600 миллионов, в 2016 не дотянул и до двухсот. Грузооборот обвалился в 3, 5 раза, доходность комплексной ставки упала практически во столько же. Как в этом случае должны вести себя профсоюзы, защищающие интересы трудового коллектива, который руководство порта обворовывает? Мы направляем в правоохранительные органы документальные подтверждения грубого нарушения трудового законодательства господином Крыжановским», - единодушно заявили лидеры профсоюзов порта, за которыми стоит более 3 500 работников предприятия.

Все, что происходило на митинге Сергей Крыжановский не увидел и не услышал, поскольку узнав об акции, спешно оформил командировку, чтобы не держать ответ перед портовиками. «Мы не один раз пытались войти в диалог с директором и не дать нашему предприятию уйти на дно, но он просто все игнорирует. Надеемся, что нас не проигнорируют в отраслевом Министерстве и Владимир Омелян удовлетворит наше требование об увольнении Крыжановского по 45 ст. КЗоТ Украины», - сказали черноморские портовики.