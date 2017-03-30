Президент Украины Петр Порошенко дал все необходимые поручения Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями.
В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки погибли двое военнослужащих.
Министерство юстиции Украины начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирование работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурс на руководящие должности этого органа.
Государственный «Ощадбанк» ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Совет директоров Международного валютного фонда планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования 3 апреля.
По предварительным данным, в феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. США.
Детективы НАБУ и прокуроры САП задержали руководителя департамента погашения долга Государственной фискальной службы.
Соломенский районный суд Киева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.
В Европейском вещательном союзе подтвердили приведенную в швейцарском таблоиде Blick прямую речь гендиректора (ЕВС) Ингрид Дельтенре относительно участия представительницы России в конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве
Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.
Стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.
За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения.
Верховной Раде предлагают запретить аборты по желанию женщины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время