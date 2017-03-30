Президент Украины Петр Порошенко дал все необходимые поручения Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня с 1 апреля.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями.

В результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки погибли двое военнослужащих.

Министерство юстиции Украины начало разработку законопроекта, который обеспечит нормирование работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и даст возможность провести конкурс на руководящие должности этого органа.

Государственный «Ощадбанк» ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Совет директоров Международного валютного фонда планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования 3 апреля.

По предварительным данным, в феврале 2017 дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. США.

Детективы НАБУ и прокуроры САП задержали руководителя департамента погашения долга Государственной фискальной службы.

Соломенский районный суд Киева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте предложил заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

В Европейском вещательном союзе подтвердили приведенную в швейцарском таблоиде Blick прямую речь гендиректора (ЕВС) Ингрид Дельтенре относительно участия представительницы России в конкурсе «Евровидение», который пройдет в Киеве

Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

Стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, двое украинских защитников погибли, еще трое получили ранения.

Верховной Раде предлагают запретить аборты по желанию женщины.