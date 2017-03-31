Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2017 года увеличилась на 6,7% по сравнению с показателем на конец января и достигла 11,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период не изменилась и составляет 2,5 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась – 400 млн грн. Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 6,7% и составляет 1,4 млрд грн.

По данным Госстата, в феврале украинцы уплатили за электроэнергию 2,5 млрд грн (116,5% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец февраля составила 3,3 млрд грн, сообщает УНИАН.

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,8 млрд грн, что составило 88,8% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях (238,3%, 136,1% и 123,3% соответственно), а самый низкий – в Луганской, Харьковской и Сумской областях (59,9%, 72% и 73,6% соответственно).

Также сообщается, что за январь-февраль 2017 года с населением было заключено 7 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 39,4 млн грн.

Напомним, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в январе 2017 года увеличилась на 15,2% по сравнению с показателем на конец декабря 2016 года и достигла 11,1 млрд грн.