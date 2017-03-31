также в разделеЭкономика
В феврале дефицит платежного баланса сократился до $27 миллионов 79
Гройсман надеется на позитивное решение МВФ 38
Президент: Украина получит €600 миллионов от ЕС на следующей неделе 77
В Кабмине заверили, что введение абонплаты не увеличит суммы в платежках за газ 103
Без учета транспортировки цена газа для населения упадет на 13% 268
«Ощадбанк» начал взимать комиссию за оплату коммуналки 117
Банкротство Westinghouse не повлияет на сотрудничество с Украиной 97
В МВФ назвали дату рассмотрения украинского вопроса 99
В РФ заявили, что суд Лондона обязал Украину вернуть «долг Януковича» 135
Донецкий завод NORD перенес производство в Китай 105
Компания, у которой Украина покупает топливо для АЭС, заявила о банкротстве 180
В Украине выросла реальная зарплата 75
МВФ снова отложил рассмотрение «украинского вопроса» 96
Данилюк: Лондонский суд согласился «заморозить» решение по «долгу Януковича» 252
Четверть задолженности по зарплатам в Украине формирует госсектор 31
Суд Лондона рассмотрит дело «по долгу Януковича» в ускоренном порядке 145
Совфед РФ одобрил запрет переводов в Украину через иностранные системы 71
«Нафтогаз» требует отменить решение Еврокомиссии по OPAL 59

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2017 года увеличилась на 6,7% по сравнению с показателем на конец января и достигла 11,9 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период не изменилась и составляет 2,5 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась – 400 млн грн. Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 6,7% и составляет 1,4 млрд грн.

По данным Госстата, в феврале украинцы уплатили за электроэнергию 2,5 млрд грн (116,5% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец февраля составила 3,3 млрд грн, сообщает УНИАН.

Всего в феврале украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,8 млрд грн, что составило 88,8% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях (238,3%, 136,1% и 123,3% соответственно), а самый низкий – в Луганской, Харьковской и Сумской областях (59,9%, 72% и 73,6% соответственно).

Также сообщается, что за январь-февраль 2017 года с населением было заключено 7 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 39,4 млн грн.

Напомним, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в январе 2017 года увеличилась на 15,2% по сравнению с показателем на конец декабря 2016 года и достигла 11,1 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года