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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что режим прекращения огня на востоке Украины существует только на бумаге. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

«Режим прекращения огня не соблюдается, и поэтому важно делать все возможное, что мы можем, чтобы убедиться, что режим прекращения огня вновь соблюдается. Таким образом, мы имеем режим прекращения огня на бумаге, но он не работает в реальности», - заявил Столтенберг, сообщает УНИАН.

Также он выразил свое мнение, что нужно делать, чтобы режим прекращения огня соблюдался. «Лучший способ сделать это состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы международные наблюдатели получили полный доступ к территории», - сказал он.

В этой связи международные наблюдатели должны проверять соблюдение сторонами режима тишины, а также осуществлять надзор за процессом отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

«Это не легко, и уже было много разочарований, и в то же время я не вижу каких-либо других путей для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, чем полное выполнение Минских соглашений», - подчеркнул Столтенберг.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко дал все необходимые поручения Генеральному штабу и министру обороны о режиме прекращения огня.

Министр обороны Степан Полторак  заявил, что Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня, но также готовы дать отпор в случае его срыва незаконными вооруженными формированиями. 
ForUm

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