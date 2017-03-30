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Соломенский районный суд Киева избрал задержанному руководителю департамента погашения долга Государственной фискальной службы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. 

По версии следствия, подозреваемый был соучастником преступлений, совершенных председателем ГФС Романом Насировым, в результате чего интересам государства причинен ущерб на сумму 2,19 млрд грн.

В НАБУ отметили, что также решается вопрос об объявлении подозрения и другим сотрудникам ГФС Украины, в том числе и территориальных подразделений, выполнявших незаконные указания председателя ГФС.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 30 марта детективы НАБУ и прокуроры САП задержали руководителя департамента погашения долга Государственной фискальной службы и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

 

 
ForUm

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