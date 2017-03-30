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Президент Петр Порошенко сообщил, что результатом его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках рабочего визита на Мальту, стала договоренность о проведении трехсторонних переговоров между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшее время. 

«Состоялись очень тщательные переговоры с канцлером Германии. Мы договорились, что в начале следующей недели состоятся телефонные переговоры в трехстороннем формате с участием канцлера Ангелы Меркель, президента Франсуа Олланда, посвященные активизации процессов в минском формате», - сообщил Порошенко.

Во время общения с представителями СМИ по итогам участия в саммите Европейской народной партии, Глава государства отметил, что вопрос Украины является одним из важнейших вопросов для Европы и свидетельством этого является выступления многих лидеров. В частности, Меркель привлекла внимание всей партии к важности Украины для Европы.

В ходе работы расширенного саммита Европейской народной партии, в котором приняли участие многие лидеры страны Европейского Союза, украинская делегация во главе с Президентом Украины обеспечила представительство интересов Украины на высоком уровне.
Глава Украинского государства сообщил, что провел встречу с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Глава государства подчеркнул, что во время встреч в рамках саммита ЕНП обсуждались три ключевых для Украины вопрса: рассмотрение в Европарламенте вопроса о введении безвизового режима для украинцев, завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и предоставление нашей стране макрофинансовой помощи. Он отметил, что все собеседники заверили в том, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.
ForUm

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