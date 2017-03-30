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Президент Петр Порошенко заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро поступит в Украину на следующей неделе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государств

«Я имею большое удовольствие сообщить новость, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должны поступить, наконец, 600 млн евро макрофинансовой помощи», - сказал Порошенко во время общения с представителями средств массовой информации в рамках рабочего визита в Республику Мальта.

«Кроме того, на понедельник назначено заседание правления Международного валютного фонда, где также будет принято решение о предоставлении нам транша в 1 млрд долларов», - отметил Президент.

Глава государства отметил: «Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства».

Напомним, 16 марта Европейская комиссия утвердила решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
ForUm

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