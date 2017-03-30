Президент РФ Владимир Путин заявил, что в США «есть мнение», что «чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них», а это «может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам». Об этом Путин заявил на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске.

«В тех же Штатах и некоторых других местах есть мнения, мы знаем об этом наверняка, что чем хуже отношения между Украиной и Россией, тем лучше для них, потому что это ослабляет Россию, не дает ходу каким-то интеграционным процессам, которые усилили бы Россию, в том числе, в сфере экономики. Пускай Россия ковыряется в своих приграничных делах со своими соседями и не лезет в международные вопросы – такие, как Сирия, Ближний Восток и другие; это, мол, нам (США) выгодно», - сказал Путин, сообщает УНИАН.

«Если мы будем пытаться какими-то средствами, тем более такими опасными, как региональные конфликты, кого-то сдерживать, то это может привести к глобальным катастрофам и глобальным конфликтам», - сказал Путин.

По его словам, нужно стремиться к разрешению конфликтов. Он надеется, что американские коллеги станут на путь сотрудничества. При этом Путин подчеркнул важность того, что ведущий в своем обращении разделил вопросы Крыма и Украины.

«Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы подняли эту проблему (доверия между странами после конфликта в Украине – Ред.), что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину, и это правильно», - сказал Путин под аплодисменты зала.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на востоке Украины мирным путем.