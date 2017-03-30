Правительство будет искать решения, которые позволят обеспечить техническое функционирование системы электронного декларирования, не допустят ее разрушения, а впоследствии станут основой модернизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он напомнил, что вчера, 29 марта, пригласил главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак на заседание правительства, чтобы «услышать, в чем проблема, и узнать, чем помочь».

«Вопрос в том, что мы выделили и бюджет, и помещение, нужно просто взять и навести порядок», - подчеркнул Гройсман.

По его словам, в прошлом году Кабмин выделил 27 млн ​​грн на модернизацию системы. Однако деньги не освоены, не были даже объявлены тендеры. Поэтому главная причина срыва работы системы электронного декларирования, по мнению премьера, - неготовность руководителя агентства управлять таким процессом.

Именно поэтому, считает Гройсман, руководство НАПК должно признать свою некомпетентность.

«Если не признает – это, по большому счету, ставит под угрозу саму систему. Будем что-то думать, чтобы не дать эту систему разрушить», - отметил глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что НАПК – независимый орган со специальным статусом.

«Фактически, агентство не подчиняется Правительству. Правительство только координирует их работу, помогает. Они – независимые абсолютно», - заявил Гройсман и добавил, что если бы имел полномочия, уволил бы главу НАПК «еще вчера».

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам Национального агентства по предотвращению коррупции написать заявления об отставке.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.

30 марта Минюст начал разработку законопроекта, который обеспечит нормирование работы НАПК и даст возможность провести конкурс на руководящие должности этого органа.