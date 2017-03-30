Эксперт и журналист программы «Гроші» Александ Дубинский саркастично прокомментировал лояльность Президента Порошенко к угольным инициативам олигарха Ахметова

«Товарищи, а не кажется ли вам, глядя как растут тарифы, что чемпионом страны по футболу в этом году досрочно станет роттердамский «Шахтер»?» - написал на своей странице Дубинский, сообщает «КП в Украине».

Как ранее сообщала «Экономисекая правда», внедрение схемы расчета стоимости угля в тарифе на электроэнергию, известная как «Роттердам+», работает в интересах бизнеса Ахметова и увеличивает его прибыли в два раза, что по предварительным расчетам составит более 8 миллиардов гривен.

«Клуб, за который фанатично болеет президет:)», - добавил Дубинский, намекая на потеплевшие отношения между Порошенко и Ахметовым.

Анализируя последние решения в министерстве энергетики, в частности по повышению стоимости угля, эксперты утверждают, что действующая администрация взяла курс на поддержку компании ДТЭК Рената Ахметова и открыто действует в его (Ахметова) интересах.