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Государственный «Ощадбанк» ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

«Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона. При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривни», - сообщила пресс-служба банка.

Без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами «Ощадбанка».

Остальные клиенты «Ощадбанка», а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить в кассе комиссию.

Банк как и прежде принимает без комиссии платежи только через дистанционные каналы платежей: информационно-платежные терминалы Ощадбанка (как наличными, так и картой банка); через мобильный и интернет-банкинг «Ощад 24/7»; сайты ГИВЦ (главный информационно-вычислительный центр) и ЦКС (Центр коммунального сервиса).

Напомним, ранее руководство банка приняло решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг.

Однако по просьбе Президента Петра Порошенко правление «Ощадбанка» приняло решение о переносе введения комиссии.
ForUm

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