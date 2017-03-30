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Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что коррупция беспокоит потенциальных инвесторов нашей страны даже больше, чем война.

Об этом он сказал на встрече со студентами Львовского национального университета имени И. Франко, сообщается на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Мингарелли подчеркнул, что Украина имеет значительные природные и человеческие ресурсы, что дает возможность быстро стать современным открытым обществом, основанным на эффективной социальной рыночной экономике.

«Но у вас есть несколько препятствий: прежде всего, сложный сосед на востоке. Как следствие - у вас война, которая имеет огромное негативное влияние на общество и экономику. Поэтому первоочередная цель ЕС помочь вам защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность вашей страны», - отметил посол.

Вместе с тем Мингарелли заявил, что развитию Украины также мешает коррупция.

«Несколько человек превращают вашу фантастическую страну в банкомат. Во многом это благодаря коррупции. Поэтому мы посвящаем много нашего времени, энергии и ресурсов, делясь нашим опытом преодоления коррупции с вашей властью», - подытожил европейский дипломат.
ForUm

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